Поддержка участников СВО стала одной из главных тем заседания правительства. Речь шла об изменениях в закон о социальной помощи ветеранам боевых действий, получившим на поле боя ранение, которое привело к инвалидности.

"Теперь после завершения военной службы или участия в добровольческих формированиях они смогут подать в территориальный орган Социального фонда, где получают ежемесячную денежную выплату, заявление о предоставлении набора социальных услуг, в который в том числе входит обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, путёвками на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд в пригородных поездах и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Благодаря корректировкам ветераны специальной военной операции смогут это сделать в любое время. И уже с начала следующего месяца такие меры соцподдержки будут им оказаны. Они отстаивают интересы и суверенитет нашей страны. И всю необходимую помощь им и их семьям, безусловно, станем предоставлять и дальше", - сказал Михаил Мишустин.

Обсудили и помощь жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Правительство выделит региону более миллиарда рублей на компенсации за съем жилья. Еще 56 регионов получат столько же для выплат субсидий на покупку и установку газового оборудования льготным категориям граждан. К программе, которая проводится по поручению президента, уже присоединились более миллиона домовладений по всей стране.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос об обороте цифровых валют, а также возможность граждан и бизнеса покупать и продавать их на отечественных площадках.