Лавров: Втягивать страны Персидского залива в чужую войну недопустимо

Россия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественных аравийских монархий. Отношения Москвы с этими странами носят стратегический характер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что недопустимо втягивать эти страны в чужую войну. Неприемлемы нападения на их гражданскую инфраструктуру, энергетические и другие жизненно важные объекты.

Российский министр участвовал в видеоконференции с главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Лавров подтвердил твердый настрой Москвы на координацию с арабскими партнерами, в том числе на площадке ООН. Планируются совместные шаги с целью содействия скорейшему прекращению огня и недопущения расширения географии конфликта.