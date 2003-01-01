Эммануила Виторгана и его жену публично пристыдили из-за маленьких дочек

Эммануил Виторган в 2003 году женился на Ирине Млодик. Супруга подарила актеру двух дочерей Этель и Клару. Пожилые родители души не чают в наследницах.

Сестрички Этель и Клара, как отмечают поклонники Виторгана, хорошенькие, словно куколки — кудрявые волосы, пухленькие щечки и большие выразительные глазки девочек никого не оставят равнодушными. А 86-летний актер и его 63-летняя жена не скрывают, что благодаря дочкам у них началась вторая молодость.

Эммануил Гедеонович все свободное время старается посвящать девочкам, артист даже берет их с собой на работу. А иногда Этель и Клара с папой и мамой выходят на сцену "Виторган-клуба".

Не забывают родители и о культурном досуге для девочек. Так, на днях Виторган сфотографировал дочек на лестнице и рассказал, что Этель и Клара идут в театр кукол им. С.В. Образцова. Сестры были одеты по-спортивному: на одной красовался светлый костюм и футболка, а на другой — серые леггинсы и куртка с капюшоном.

Народ счел, что девочки одеты неподобающе. В соцсетях отчитали Виторгана и его жену. "А почему в театр в таком "наряде" как будто на спортивную площадку или сейчас время хай так сойдет"; "У меня глаз резануло на внешний вид. Родители — люди искусства, и вряд ли им понравилось бы, если бы люди пришли на их мероприятие в спортивной одежде"; "Уже губы накрасили... рановато будет", — заявили подписчики Эммануила Гедеоновича.

Отметим, Виторгана и Млодик часто критикуют из-за того, что они стали родителями в преклонном возрасте. Сам Эммануил Гедеонович в одном из интервью признался, что понимает, что никогда не увидит внуков от своих младших дочек. "Я бы мечтал увидеть наших девочек на свадьбах, но боюсь, что не дотяну. Боюсь очень!!" — говорил артист.