США израсходовали на Иран годовой запас крылатых ракет

Соединенные Штаты за время ударов по Ирану запустили свыше тысячи крылатых ракет JASSM. Каждая из них стоит 1,5 миллиона долларов. Расход ракет уже превысил их годовой запас, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, оборонная компания Lockheed Martin за год может произвести только 860 таких снарядов. Ранее эксперты подсчитали, что траты Вашингтона на военную операцию могут достичь триллионов долларов. В результате расплачиваться за войну придется внукам и правнукам американцев.

Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В результате ударов по иранской территории разрушены гражданские объекты, погибли мирные жители. КСИР отвечает ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.