Мария Голубкина назвала имя своего настоящего отца: многие догадывались

Лариса Голубкина десять лет жила в браке с Андреем Мироновым, пара воспитывала дочь Машу. Поклонники верили, что девочка — родная дочь актера, но спустя много лет пошли разговоры, что вовсе не от него родила артистка. Теперь общественность гадает: кто же на самом деле является биологическим отцом Марии Голубкиной?

По документам отцом Марии Голубкиной является Андрей Миронов. Актриса носит его отчество, да и сама всю жизнь считала отцом именно этого мужчину. Но вдруг в Сети поползли новые слухи о родословной младшей Голубкиной: одни говорят, что ее отцом на самом-то деле является сценарист Николай Щербинский, другие убеждены, что Маша — дочь Алексея Баталова.

Лариса Голубкина терпеть не могла эти слухи, он заявляла, что отцом ее дочери является Андрей Миронов, и обсуждать тут нечего. Сама Мария тоже не в восторге от того, что ей в отцы записывают все новых и новых знаменитостей.

Голубкина часто слышит за спиной слухи о себе. Иногда актриса на них не реагирует. Но бывают моменты, когда у нее нет сил молчать. Услышав очередную сплетню, Мария вышла в прямой эфир в соцсети и высказалась о своем настоящем отце.

"Некоторых интересует постоянно вопрос: кто же мой настоящий биологический отец? Мой настоящий отец Андрей Александрович Миронов", — сделала заявление Голубкина.

После чего рассказала новый слух, который даже звучит как анекдот. По словам актрисы, теперь в желтой прессе обсуждают, что ее отец Владимир Высоцкий.

"Мне было невероятно приятно, что я это донесла до родственников самого Высоцкого. Сказала им, что теперь я их сестра в общем-то. Знаете, все очень радовались позднему прибавлению в семействе. Все это невероятно смешно!" — посмеялась Мария.

Голубкина рассказала об этом друзьям. А те в ответ: "Дай Бог, чтобы это был не последний отец". Теперь актриса шутит, что может устраивать конкурс среди предполагаемых родителей.

"В конце концов, потом отец недели будет выбираться. Главное, что люди-то все достойные, вот в чем дело. То есть прям завидую самой себе", — поделилась Голубкина.