Готовьте плавки: Назван срок открытия черноморского купального сезона

Открытия купального сезона на Черном и Азовском морях стоит ждать ближе к концу мая. Именно тогда вода в море прогреется до комфортной температуры, сообщил метеоролог Юрий Ткаченко.

Официально купальный сезон в Краснодарском крае стартует, когда морская вода нагреется до плюс 20 градусов. Если вода в Черном море держит температуру дольше, то в мелководном Азовском и нагревается, и остывает быстрее. Сейчас температура воды в море не превышает плюс 15 градусов, передает aif.ru.

Метеорологи ранее назвали самые заснеженные регионы России. Снег не растаял в Поволжье и на востоке Центрального федерального округа. Высокий снежный покров сохраняется в Сибири, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах высота сугробов достигает одного метра.