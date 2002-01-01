Названа причина смерти звезды "Маски-шоу" Владимира Комарова

В Одессе скончался актер Владимир Комаров, известный по "Маски-шоу". Ему было 62 года.

Трагическую новость сообщили в театре "Маски". Комарова не стало накануне, 29 марта. "Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий…" — говорится в сообщении театра в соцсетях.

Причиной смерти звезды "Маски-шоу" стала сердечная недостаточность. Похоронят актера в Одессе 1 апреля. "Отпевание в среду, 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре", — сообщили коллеги актера.

В комментариях к посту тысячи поклонников шоу выражают свои соболезнования. Народ потрясен внезапным уходом Комарова.

Владимир Комаров родился в Кировоградской области, однако детство провел в Одессе. С ранних лет он увлекался пантомимой, но профессиональное образование получил в институте пищевой промышленности. После учебы три года служил матросом на Северном флоте.

В 1984 году Комаров пришел в театр "Маски", а спустя три года перешел в Киевский эстрадный театр "Шарж". В конце 80-х он вернулся в "Маски", где работал до 2002 года и стал одним из заметных участников коллектива.

Позже артист занялся собственными проектами: создал дуэт "Одеколон" вместе с Алексеем Агопьяном, а затем основал группу "Д-ръ БрМенталь". В 2024 году театр "Дом клоунов" вновь пригласил Комарова для участия в новых постановках. Помимо театра, он активно снимался в кино — в его фильмографии около двадцати ролей.