США погрузились в формат мультфильма-клоунады с Трампом-королем

Пир во время чумы или мультики стали реальностью. В нашем виртуальном времени с большим трудом можно разобраться, что происходит в реальности. Кто настоящий герой, а кто ряженый. Клоунада и подвиг стали бок о бок. Режиссер в этом театре Дональд Трамп. Артисты – его подручные.

Кэш Патель не просто живёт в своей реальности. Он был одним из первых, кто понял, что работа с Трампом – это исключительно про преданность и восхищение. Да, директор ФБР написал детскую книжку про Трампа-короля, где фигурирует злодейка по имени Хиллари и "барон фон Байден". В этом мультяшном мире и живет Америка. И на митинги выходит. Которые так называются – митинг против короля.

Америка погрузилась в формат большого шумного мультфильма. И, кажется, сама не верит в то, что ближневосточная катастрофа - это не детская войнушка. Всему миру уже хочется протереть глаза и разбежаться из этой песочницы, чтобы страшный и нелепый сон скорее закончился. В реальном мире Иран оказался крепким орешком и показал Америке, Израилю, да и своим соседям, что умеет отвечать ударом на удар. В Соединённых Штатах только ленивый не написал в соцсети, что Нетаньяху объегорил Трампа и тот пляшет под дудку израильского премьера.

Европейские соратники как-то начали сторониться. Их можно понять. При Байдене начали в Украину играть. Теперь вот позвали с Ираном воевать. Во что завтра играть будем? Европейцы в иранскую авантюру не полезли. Себе дороже. Королевич и разобиделся.

Американский бульдозер с искренней обидой балованного ребенка кричит на весь мир, что победил, а Тегеран ведёт себя нечестно. Проигравшим себя не считает. В боевиках так не принято. Война идёт. Танцы продолжаются.

В действительности всё не так, как на самом деле.