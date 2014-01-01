Круговорот коррупции: взяточничество, процветавшее в период президентства в США Джо Байдена, лежит в основе украинского конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Верхушкой айсберга назвал Дмитриев финансирование Украиной Демократической партии США. Спецпредставитель президента ответил на пост пользователя, который написал, что предназначавшиеся Украине деньги переливали обратно американским демократам.

Связи окружения Байдена с украинскими коррупционными делами неоднократно становились предметом внимания общественности и следственных органов. Интернет-издание Just the News писало, что накануне президентских выборов в США в 2024 году украинские власти планировали направить обратно в Вашингтон сотни миллионов долларов. Эти деньги были выделены из средств американских налогоплательщиков - якобы на развитие чистой энергетики на Украине.

Также известно, что сын Джо Байдена Хантер Байден в апреле 2014 года, когда его отец был вице-президентом, стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma. По данным американских СМИ, он с помощью отца лоббировал интересы Burisma, получая за это крупные суммы, передает ТАСС.