Карл III отослал подальше принцесс Беатрису и Евгению, чтобы на Пасху не позорили семью

Принцессы Беатрису и Евгению не будут присутствовать на традиционной пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре вместе с королем Карлом III, Камиллой Паркер-Боулз и другими старшими членами королевской семьи. Сестрам заранее предложили провести пасхальные выходные в другом месте, подальше от Виндзора.

По словам инсайдера из дворца, Беатриса и Евгения не исключены из королевской семьи и продолжат участвовать в семейных мероприятиях позже. Но пока принцессам лучше держаться подальше, чтобы не позорить семью, ведь одно только упоминание Беатрисы и Евгении сразу вызывает у общественности мысли об их отце.

Дочери Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон оказались в сложном положении на фоне скандалов, связанных с их родителями и делом Джеффри Эпштейна. Считается, что после публикации документов Министерства юстиции США репутация принцесс пострадала "по ассоциации". Король позволил им сохранить свои титулы, однако после ареста Эндрю сестры стараются вести более закрытый образ жизни.

Карл III и Камилла Паркер-Боулз, как ожидается, примут участие в ежегодной пасхальной службе в Виндзоре. По традиции члены королевской семьи проходят пешком от Виндзорского замка к часовне, а после службы приветствуют собравшихся на территории гостей.

В прошлом году Беатриса и Евгения присутствовали на пасхальной службе вместе со своими мужьями, а также с родителями — Эндрю и Сарой Фергюсон. Это мероприятие считается скорее семейным, чем официальным.

Ожидается, что в этом году к королю и королеве присоединятся принц и принцесса Уэльские с тремя детьми, хотя окончательный список участников пока не подтвержден. В прошлом году Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми пропустили службу, ведь Кэтрин боролась с раком.

Отметим, что Эндрю продолжает отрицать любые обвинения в свой адрес. В феврале он был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением и находился под стражей в течение 11 часов. Его бывшая жена Сара Фергюсон не появлялась на публике с декабря, когда присутствовала на крещении внучки в Лондоне.