ПВО сбила за шесть часов около сотни дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны отбили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За шесть часов ПВО сбила 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: в период с 14.00 мск до 20.00 мск над территорией Брянской области ликвидирован 41 дрон ВСУ. Над Курской областью за это время сбито 23 беспилотника, 20 – над Белгородской областью, над Смоленской областью ликвидировано 14 БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 30 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Есть жертвы: в Таганроге в результате налета пострадали восемь человек, один погиб.