Три катера загорелись на Москве-реке

На Москве-реке произошел пожар - огонь вспыхнул на причале рядом с одним из элитных жилых комплексов столицы.

Горели три катера. Была угроза, что пламя перекинется на соседние лодки, но спасателям удалось их отстоять. Также сообщалось, что на яхтах хранились газовые баллоны. Окрестности, включая автомобильный Строгинский мост, заволокло едким черным дымом. Движение по нему какое-то время было затруднено.

При пожаре пострадал один человек, он госпитализирован. Предварительная версия случившегося - разгерметизация топливного бака одного из катеров.