В Москве прошло заседание оргкомитета празднования 80-летия Калининградской области

В Москве в национальном центре "Россия" прошло заседание оргкомитета празднования 80-летия Калининградской области. Торжественные мероприятия пройдут 7 апреля, а 30 марта правительство региона и крупные российские корпорации подписали соглашение о сотрудничестве в создании инфраструктуры для проведения праздника.

Речь о подготовке ключевых объектов. Некоторые из них необходимо отремонтировать, а еще провести работы по благоустройству в городах, обновить дороги и пляжи, а также общественный транспорт. Всего - более 500 проектов.

Многое уже сделано - так, в Калининграде открыт филиал Третьяковской галереи, в этом году достроят и филиал Большого театра. Примечательно, что сами жители активно участвуют в подготовке праздника - создан специальный волонтерский корпус 80-тилетия региона.