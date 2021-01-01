Уехавшей из России Ольге Орловой пришлось объяснить свой поступок

Ольга Орлова второй раз за месяц уехала из страны. Это показалось странным ее поклонникам, ведущую "Дома-2" завалили вопросами, почему ей не сидится дома.

Бывшая "блестящая", кажется, совсем не представляет своей жизни без путешествий. Певица регулярно посещает новые страны и с радостью делится яркими кадрами в своем личном блоге. Так, на днях звезда вновь покинула Москву и отправилась в Милан.

Кадрами из путешествия Ольга поделилась на своей странице в соцсети. Частые поездки знаменитости за границу спровоцировали у ее поклонников ряд вопросов. Один из подписчиков предположил, что у Орловой в Италии бизнес. Артистка некоторое время наблюдала за пересудами и решила высказаться.

"Бизнеса в Европе нет и никогда не было. Всегда был только в России. Сейчас уже не знаю, останется ли", — оправдалась Орлова. По словам Ольги, в Милане у нее живет подруга.

Отметим, что в Италию певица улетела вместе с дочкой Аней. Девочке уже три годика. Наследницу артистка родила от бизнесмена Валерия Маслова. Пара состоит в браке с осени 2021 года.