Блокада Ормузского пролива - болезненный и неотложный вопрос. Наступил энергетический кризис. Мир знает, что может положиться на опыт Украины в этой области, заявил Владимир Зеленский. Глава киевского режима предложил помощь в разблокировке пролива, сообщает газета Politico.

По данным издания, Украина обладает готовыми системными решениями для защиты морских районов и воздушного пространства. Это включает защиту от воздушных атак и морских мин, а также совместную работу береговой артиллерии и военно-воздушных сил.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Он указал, что у американской администрации есть несколько вариантов действий на случай, если Тегеран откажется снять блокаду с пролива.