Глава Минцифры выступил против введения ответственности за использование VPN

Глава Минцифры выступил против введения административной ответственности за использование VPN. Об этом 30 марта сообщил сам министр цифрового развития Максут Шадаев в письме ассоциации "Мы — ИТ".

"Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN", — отметил при этом Шадаев.

Он также добавил, что приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми не получилось договориться о выполнении законодательных требований.

"Как все вы знаете, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось", — говорится в письме.