Страны Персидского залива призывают США продолжать операцию против Ирана, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников агентства, представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна хотят продолжения боевых действий до тех пор, пока в руководстве исламской республики не произойдут радикальные изменения.

При этом Оман и Катар склоняются к дипломатическому урегулированию, отмечает Associated Press.

Тем временем президент США Дональд Трамп готов завершить кампанию против Ирана без открытия Ормузского пролива, отмечает The Wall Street Journal. По данным СМИ, главными целями американского лидера стали ослабление флота исламской республики и сокращение её ракетных запасов.

США и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.