Экипажи авиации Северного флота отработали дозаправку в воздухе

Экипажи авиации Северного флота России провели одну из самых сложных тренировок. На высоте около пяти тысяч метров отработали дозаправку дальних противолодочных самолётов Ту-142.

Полёты проходили над акваторией Баренцева моря и нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Самолёт-топливозаправщик Ил-78 сблизился с воздушным танкером. Расстояние между ними не больше 15 метров, а скорость - порядка 500 километров в час.

Такой строй необходимо держать длительное время, до полного получения топлива. Эти тренировки имеют особое значение для наших военных в Арктике с её протяжёнными маршрутами патрулирования.