Сборная России по синхронному плаванию с триумфом вернулась из Парижа

Сборная России по синхронному плаванию с триумфом вернулась в Москву из Парижа, где состоялся этап Кубка мира. Сегодня ночью в столичном аэропорту "Внуково" спортсменок встретили хлебом и солью.

Там же прошла короткая пресс-конференция. Как отметил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин, с первого дня состязаний наши синхронистки задали высокую планку. Выступая в нейтральном статусе, российская сборная вышла на первое место в командном зачёте, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

"Как бы нас ни банили, как бы нас ни ограничивали, истинную красоту побед могут показать только русские русалки. Там, где наши синхронистки, везде победа. И все, кстати, соперники наши на международной арене давным-давно ждали их возвращения, потому что, только соревнуясь с лучшими в мире, с нашими русалками, можно почувствовать себя чемпионом", - рассказал Радмир Габдуллин, генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России.