Минцифры рассказало о наказании за использование VPN*: "Другие варианты сильно хуже"

Министерство цифрового развития России выступает против введения административной ответственности за использование VPN*. Такое заявление сделал в понедельник, 30 марта, заявил руководитель ведомства Максут Шадаев.

По словам политика, установление административной ответственности за использование VPN* — это "решение в лоб, которое нам категорически не нравится".

Шадаев назвал обсуждаемые меры сложным компромиссом, подчеркнув, что их последствия понятны, хотя "все другие варианты сильно хуже". При этом Минцифры как уполномоченный орган исполнительной власти обязан реализовать поставленные перед нами задачи, данном случае — по снижению использования VPN*, сообщает РИА Новости.

В феврале Роскомнадзор сообщал, что в России ограничен доступ к 469 сервисам для обхода блокировок. В Госдуме призывали разъяснять россиянам опасность VPN* и напоминать, что реклама подобных сервисов запрещена российским законодательством.

При этом замглавы комитета Госдумы по IT-политике Антон Горелкин отмечал, что в нашем государстве ответственность за VPN* грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию.

