В МИД рассказали, куда Россия не будет поставлять нефть

Россия не будет поставлять нефть сторонникам потолка цен.

Сейчас на энергетических рынках наблюдается сильная волатильность, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. Некоторые недружественные страны, например, Япония, связаны обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения, заявил "Известиям" заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

"Это антирыночная мера, нарушающая цепочку поставок. Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею", - отметит замминистра.

Если запрос на поставки поступит, то Москва внимательно их рассмотрит, в том числе на предмет экономического интереса и дальнейших перспектив.

Ранее в Кремле заявили, что Россия всегда была и будет надежным поставщиком нефти и газа на любой рынок, в том числе на европейский.