Украинские дроны испортили выходной финскому министру

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что появление украинских дронов над воздушным пространством ее страны испортило ей выходной.

"В моем расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками", - пожаловалась она в интервью Iltalehti.

При этом, по словам Валтонен, появление украинских дронов не было неожиданностью – на прошлой неделе они были замечены в небе над Прибалтикой, передает РИА Новости.

Ранее над территорией Финляндии пролетели два беспилотника, один из которых оказался украинским. Премьер-министр Петтери Орпо назвал инцидент нарушением территориальной целостности государства. Ведется расследование.

Украинские власти признали нарушение финского воздушного пространства и извинились за инцидент.