Участник Comedy Club рассказал, как жена боролась с раком: "Страшно очень"

Константин Маласаев прославился в Comedy Club после того, как исполнил роль Никиты в группе USB. И если его герой на сцене демонстрирует сомнительную сексуальную ориентацию, то в жизни актер счастливо женат и является отцом.

Однако год назад в семейной жизни артиста случилась беда. Супруга Константина Юлия узнала, что у нее рак. В интервью для YouTube-шоу "50 вопросов" Маласаев откровенно рассказал, как они переживали этот тяжелый период.

По его словам, Юлия страдала от рака груди, причем онкология была в крайне агрессивной форме. При этом Константин отметил, что мать жены когда-то умерла от аналогичного заболевания, причем ей было столько же лет. Это накладывало дополнительную эмоциональную нагрузку.

Узнав неутешительный диагноз жены, артист почувствовал "гиперответственность", постарался взять себя в руки. "Ну, страшно очень. Просто я не могу показывать ей это. Нельзя. Вообще показывать, что ты не уверен в чем-то в такой ситуации нельзя. Если ты дашь хоть момент, малейшее сомнение, что я переживаю, ее это тоже может подломить сильно. Поэтому я уверенный. Все нормально, все будет хорошо. Куда тебя увезти? Я и водитель, и психотерапевт… У меня куча новых профессий появилось за этот год", - поведал актер.

По его словам, первые две недели после того, как узнали диагноз, Константин и Юлия были в шоке. Затем они задумались, что делать. Супруга Маласаева начала активно вести соцсети, чтобы делиться с общественностью ходом лечения и помогать другим советами.

К счастью, лечение проходит успешно. Юлия перенесла операцию. "Сейчас только восстановление. Она у меня здоровый человек, просто восстанавливающийся", - подчеркнул артист.

