Москва готова к проведению новых переговоров с Киевом на базе российско-американских договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Об этом заявил во вторник, 31 марта, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Как отметил дипломат, в силу различных обстоятельств переговоры по урегулированию на Украине поставлены на паузу — конкретных дат возобновления диалога пока нет.

Руденко также указал на контрпродуктивность действий европейцев: заведомый отказ Европейского союза согласиться с договоренностями, в обсуждении которых он не участвует, серьезно мешает продвижению в переговорах.

Москва не видит со стороны Брюсселя конструктивных сигналов или идей, которые способствовали бы скорейшему урегулированию конфликта на Украине, цитирует заместителя министра ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не возражала бы против пасхального перемирия с Россией в разных форматах — как полном, так и связанном с энергетической сферой. Россия не раз предлагала перемирие из гуманитарных соображений, но соблюдала его в одностороннем порядке — украинские националисты продолжали атаки, обстрелы и военные преступления против мирного населения.

Между тем Зеленский попался на очередном циничном вранье, причем разоблачили его прежний главный спонсор — Соединенные Штаты. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждения главы киевского режима о том, что американские гарантии безопасности для Украины якобы поставлены в зависимость от выведения украинских военных из Донбасса.