Американский лидер Дональд Трамп изъявил готовность прекратить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судов. Об этом рассказали осведомленные источники в Белом доме.

По словам собеседников The Wall Street Journal, Трамп решил не затягивать конфликт и удовлетвориться достижением главных целей в отношении Ирана, что подразумевает ослабление военно-морского флота и сокращение ракетных запасов исламской республики.

Вашингтон предпочел бы свернуть военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран ради возобновления свободной торговли, утверждают источники. Однако, если задуманное не удастся, американская сторона будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и Персидском заливе взяли на себя инициативу по открытию Ормузского пролива.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский объявил, что мир может положиться на опыт Украины в попытках разблокировки Ормузского пролива. Утративший легитимность украинский президент пытается набить цену своим "системным решениям для защиты морских районов и воздушного пространства".

Между тем источники предупреждают, что Ормузским проливом дело может не кончиться: Иран заблокирует Баб-эль-Мандеб в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. С 1869 года, когда был открыт Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский пролив служит южными воротами в этот проход между Средиземным и Красным морями. Альтернативный путь намного длиннее, дольше и затратнее.