Очередную волна ударов по Тегерану началась накануне вечером и продолжалась до утра. В основном ракетные атаки пришлись по восточным районам города. О пострадавших не сообщается, но центральной командование США заявило, что поражены военные объекты и командные пункты КСИР. Также Сентком распространил видеокадры, на которых, как утверждается, удары по иранским военном-морским судам и самолетам.

Но Иран отвечает. Выполняя обещание не оставить без ответа ни единого удара по своей территории, атакует военные базы США в странах Персидского залива, а также нефтезаводы и суда, перевозящие сырье. Так, этой ночью был поражен кувейтский танкер. Полностью загруженный, он находился в порту Дубая. Возник крупный пожал. Сообщалось об угрозе разлива нефти, но специальным командам удалось ее предотвратить. А ранее Управление морских торговых операций Великобритании заявило, что еще одни танкер подвергся иранской атаке в 60 километрах от Дубая.

Каждый новый инцидент лишь усугубляет ситуацию на мировых топливных рынках. Критическая ситуация в Австралии, которая на 90 процентов зависит от поставок нефти. Теперь правительство страны, традиционный союзник США практически по всем вопросам, экстренно решает, что делать.

Для Трампа ситуация с топливом на другом конце света вряд ли является определяющей для дальнейших шагов. Куда важнее обстановка дома, особенно в преддверии осенних промежуточных выборов в конгресс. А галлон бензина в США уже стоит больше 4 долларов - впервые с августа 22 года. В этих условиях, пишет WSJ, глава Белого дома и его помощники склоняются даже к завершению операции в Иране без силового варианта открытия Ормузского пролива.

Решающую роль в этом вопросе Трамп планирует отдать самим странам Персидского залива. И они постепенно берут инициативу в свои руки, понеся масштабные потери как от нарушения поставок, так и от иранских ударов по инфраструктуре.

Накануне в Джидде встретились лидеры Саудовской Аравии, Катара, а также ключевого союзника США в регионе - Иордании. Обсуждали региональные противоречия и пути предотвращения дальнейшей эскалации американо-израильской войны против Ирана.

Особняком в этом вопросе стоит Европа. Отказавшись от российских энергоносителей, теперь пожинает плоды. Во Франции литр топлива стоит уже более двух евро - такого не было с 1985 года. Издание "Политико" тем временем цитирует еврокомиссара по энергетике Дана Йёргенсена, который предложил европейцам меньше ездить и летать. Что-то похожее раньше уже звучало в отношении личной гигиены жителей континента, отмечают в российском МИДе.

Так Запад сам себя возвращает в каменный век. Но словно не замечает этого, продолжая утверждать, что преследует некие высшие, одному ему известные цели.