Минпросвещения решило сделать второй иностранный язык обязательным в школах

Изучение второго иностранного языка в российских школах может стать обязательным. Такая норма содержится в проекте приказа Министерства просвещения России.

Согласно документу, на который ссылается ТАСС, учебный план среднего общего образования может включать обязательное изучение на базовом и (или) углубленном уровне двух иностранных языков.

При этом Совет Минпросвещения России по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) уже одобрил проект стандартов среднего общего образования, введение которого планируется с 1 сентября 2027 года.

В 2025 году шли активные разговоры о сокращении количества учебных часов, отводимых в школах на изучение иностранных языков. Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Михаил Берулава пояснил, что это не политический вопрос: в прежние времена в школьную программу добавили уроки иностранного языка без надлежащего анализа, а сейчас пытаются найти золотую середину.

Тем временем в Госдуме предложили ввести платное обучение для иностранцев в российских школах, а также ограничить количество бесплатных попыток прохождения тестирования на знание русского языка. Авторы корректив указывали, что слабое владение детьми мигрантов русским языком "приводит к тому, что тормозится процесс обучения российских детей".