Израиль разрешил смертную казнь для террористов

Израиль ввёл смертную казнь для террористов. Законопроект в окончательном чтении одобрил Кнессет. Инициатором выступила крайне правая партия и ее лидер - министр нацбезопасности Бен-Гвир.

Обсуждение вылилось в ожесточённую и длительную полемику. В итоге "за" проголосовали большинство депутатов, а также глава правительства Нетаньяху. После оглашения результатов зал разразился овациями. Особенно ликовали авторы документа.

Ранее казнь в Израиле была предусмотрена только за геноцид и преступления против человечности и применялась всего два раза. Последний - в 1962 году - в отношении архитектора Холокоста, нациста Адольфа Эйхмана. Теперь смерть через повешение ждет и экстремистов - если они совершили преднамеренное убийство по расовым мотивам, нацеленное против еврейского народа и государства.

Срок исполнения - 90 дней с момента вынесения вердикта. Права на апелляцию нет. Эксперты отмечают: в первую очередь, речь идёт об осуждённых палестинцах. Пересматривать приговоры тем, кто уже отбывает срок, не будут.