Собянин: Стартовал прием заявок на лучший реализованный проект в строительстве

В Москве начался приём заявок на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства". Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, к участию приглашают работников строительных организаций, у которых есть разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, полученное в прошлом году. Городская конкурсная комиссия выберет победителей в 13 номинациях и определит два главных "Проекта года" совместно с жителями столицы, проголосовавшими на платформе "Активный гражданин".

Заявки принимаются до конца мая. Церемония награждения пройдёт накануне Дня строителя. Конкурс проводится в Москве с двухтысячного года, его цель - поощрить удачные архитектурные решения, направленные на развитие мегаполиса и улучшение качества жизни горожан.