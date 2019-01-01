Важна помощь каждого: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Саиды Фазыльяновой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

У героини нашего следующего сюжета, 10-летней Саиды Фазыльяновой, тяжёлый и очень редкий диагноз - миелодиспластический синдром. В любой момент заболевание может перейти в форму острого лейкоза - рака крови. Поэтому единственный шанс на спасение девочки - трансплантация костного мозга. Но операция, которую нужно провести как можно скорее, невозможна без специальных сопроводительных препаратов. Общая стоимость лечения - более двух миллионов рублей. У мамы, которая потеряла мужа в страшной аварии и теперь воспитывает девочку одна, такой огромной суммы нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Саиды. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начинать уже сейчас.

Только игрушечный Зайка знает, сколько мужества в этой хрупкой десятилетней девочке. Саида заболела прошлой зимой. Обычная простуда, которая перетекла в затяжную пневмонию. Болезнь не отступала неделями

На тот момент ее костный мозг уже как бы работал неправильно. Иммунитет был очень понижен, поэтому организм не справился", - рассказала Гульназ Фазыльянова, мама Саиды.

Врачи заметили аномалию: уровень тромбоцитов в крови девочки был критически низким. Это не было похоже на инфекционное заболевание.

"Я начала болеть и сдавала кровь, и у меня выявили этот диагноз и отправили в Уфу", - говорит Саида. "Мне сейчас сложно говорить об этом, но именно там у нее выявили миелодиспластический синдром, который очень редко встречается у детей", - рассказала Гульназ Фазыльянова.

Это сбой в системе кроветворения: костный мозг перестает производить здоровые клетки. Если не лечить болезнь, она стремительно трансформируется в острый миелоидный лейкоз - рак крови. И тогда шансов спасти любимую дочь уже практически не будет.

"Принять очень сложно такое положение... Я благодарю врачей. Они всегда говорят прямо, при детях, она сразу слышала. Больше поддерживает меня сама", - говорит Гульназ Фазыльянова.

При мысли о том, что у дочери предлейкозное состояние, которое без лечения перерастёт в смертельный диагноз, Гульнаре трудно сдержать слёзы. Ведь это уже не первый трагический удар по их семье. "Самый большой страх - потеря близких людей. В 2019 году у меня трагически погиб муж, отец моих детей", - сказала Гульназ Фазыльянова.

Мужчина торопился на выпускной старшего сына в детском саду и попал в аварию.

"Я скучаю по нему, не помню его, потому что, когда он погиб, мне было 3 года, я его почти не помню. Но когда смотрю фотографии, я вспоминаю некоторые моменты, которые проводила с ним", - рассказала Саида Фазыльянова.

Сейчас мама воспитывает сына-подростка и борется за жизнь младшей дочери – в одиночку. Единственный метод лечения, который поможет Саиде - это трансплантация костного мозга. Девочка уже прошла обследования и начала готовиться к пересадке. Врачи предупредили - ей придется сбрить длинные волосы.

"Она отращивает, можно сказать, с рождения волосы. Как объяснил врач, чтобы не было инфекций, волосы нужно коротко отстричь", - рассказала Гульназ Фазыльянова.

Чтобы операция прошла хорошо, необходима специальная терапия, которая снизит риск отторжения здоровых клеток и буквально спасет организм от смертельных осложнений, пока собственный иммунитет ребёнка будет угнетен. Стоят препараты больше двух миллионов рублей, для семьи сумма неподъемная

"Восстановление после трансплантации, медикаментозное лечение требует больших финансовых вложений, которые я не в силе одна осилить. Мы очень верим, что можем победить эту болезнь. С поддержкой тех людей, кому небезразлична наша судьба", - сказала Гульназ Фазыльянова.

Сейчас у Саиды есть "терапевтическое окно" - состояние, при котором трансплантация дает максимальные шансы. И сейчас для девочки очень важна помощь каждого, кто узнал о ее истории. Чтобы получить шанс на жизнь и детство вне больницы.

Ещё раз напомним - времени у Саиды очень мало - заболевание в любой момент может перейти в рак крови. Сопроводительные препараты для пересадки нужны как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

