Поклонники синхронного плавания встретили российскую сборную с аплодисментами

Российская сборная по синхронному плаванию с триумфом вернулась в Москву после выступления на этапе Кубка мира в Париже. В столице Франции наши спортсменки не оставили шансов соперницам, вновь доказав, что отечественная школа - сильнейшая на планете. На счету россиянок - сразу 9 медалей, из которых 5 - высшего достоинства.

В зоне прилета аэропорта "Внуково" не протолкнуться. Десятки человек в ожидании рейса из Стамбула. Это близкие, родные наших спортсменок и, конечно, самые преданные поклонники синхронного плавания. Все они внимательно следили за успехами российской сборной на этапе Кубка мира. И сегодня встречали ее, как и положено, громко с аплодисментами.

Позади длительный перелет. Из Парижа, где проходили соревнования, в Стамбул, и уже оттуда в Москву. Они, конечно, сильно устали, но такой душевный прием все моментально исправил.

Второй этап Кубка мира стал триумфальным для нашей сборной. Российские спортсмены взяли девять медалей. Из них пять золотых. В общем зачете на первом месте. Это огромное достижение, особенно если учитывать, что команда только набирает мощь после длительного отстранения от участия в международных соревнованиях.

Для семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной международные соревнования в Париже были особенными. Ведь это ее дебют в качестве главного тренера. И сразу такой успешный. Она возглавила сборную России после ухода многолетней наставницы синхронисток Татьяны Покровской.

"Этап Кубка мира, мы к нему готовились, готовились на самом деле не так долго, но вот показали все, что за это время смогли наработать, проделали большую работу, вместе со мной пришел новый молодой тренерский штаб, были модернизированы дуэтные программы", - рассказала Светлана Ромашина.

Наши отличились во всех видах. Медали и в групповых дисциплинах, и в сольных, в дуэтах и микс-дуэтах. Лидер команды Майя Дорошко привезла из Парижа три золота. Она самая опытная в сборной. Иностранным командам явно не хватало такой конкуренции.

Одна из самых молодых синхронисток в нашей сборной шестнадцатилетняя Валерия Плеханова завоевала две бронзы среди солисток. Впереди у спортсменок снова международные старты. А пока есть несколько дней, чтобы провести их наконец-то с близкими.