В США расследуют полет военных вертолетов над домом Кида Рока

Вооруженные силы США проводят проверку по факту пролета боевых вертолетов AH-64 Apache над домом рок-музыканта Кида Рока (настоящее имя - Роберт Джеймс Ритчи).

Вертолеты 101-й воздушно-десантной дивизии заметили над особняком музыканта в Нэшвилле 28 марта. Кид Рок приветствовал их военным салютом.

Полет вертолетов был учебным. Действия пилотов расследуются на предмет нарушений, передает телеканал АВС. Представитель дивизии майор Джонатан Блесс подчеркнул, что пилоты боевых вертолетов "должны соблюдать строгие стандарты безопасности".

Кид Рок - американский певец, рок-музыкант и композитор. Является консервативным активистом и сторонником американского президента Дональда Трампа, известен скандальным браком с Памелой Андерсон.