"Очухался в луже крови": юморист Морозов оказался на грани смерти из-за алкоголя

Юморист Александр Морозов прославился не только благодаря своим ярким монологам, но и эффектной внешности. Многие зрители его не узнали, когда артист резко похудел. Морозов не стал скрывать, что сбросил лишние килограммы благодаря тому, что ушил желудок.

В новом выпуске программы "Звезды сошлись" Александр рассказал о проблемах со здоровьем. У него дважды диагностировали язву желудка.

В первый раз это случилось, когда юмористу провели гастрошунтирование. После операции Александру нельзя было злоупотреблять алкоголем, но он, несмотря на рекомендации врачей, по его словам, был "на подсосе" с утра и до вечера.

"У меня открылась язва. Я потерял сознание. Кровотечение, я очухался, позвонил директору, она вызвала скорую. Я пришел когда уже в себя, меня прооперировали, мой хирург говорит: „Завязывай с алкоголем, потому что это уже язва и последствия могут быть непредсказуемыми“, - рассказал Морозов.

Однако, признался юморист, он не послушал рекомендации медика, и продолжил выпивать. Результат оказался плачевным. "Буквально через полгода я вернулся с гастролей, чуть-чуть я выпил и упал на кухне, разбил все лицо, очухался в луже крови, дотянулся до телефона, набрал директора, меня опять в больничку, и тогда врачи уже сказали: „Саня, бухай, сколько хочешь, но недолго“. И много лет я вообще уже не пью", - завершил свой рассказ юморист.

