В Совфеде оценили вероятность отмены "законов военного времени"

Нельзя исключать отмену некоторых законодательных решений, принятие которых в России связано с проведением спецоперации. Такое мнение высказал во вторник, 31 марта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Как отметил сенатор в интервью РБК, одни нормы устаревают, другие утрачивают актуальность, а какие-то нормы по прошествии времени кажутся обществу несправедливыми. Клишас подтвердил, что "законодательство может меняться — оно постоянно меняется".

Что касается вероятности пересмотра ограничений, введение которых объяснялось требованиями военного времени, политик заявил, что все зависит от конкретной нормы: "Может быть, какая-то норма будет признана полезной, и она будет действовать годы, а что-то, может быть, действительно уйдет из законодательства очень быстро".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, напомнив про некоторые страницы отечественной истории, подчеркивал, что и сегодня россияне должны изменить ход своей жизни, поскольку идет СВО.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что есть единственный способ пережить фазу конфликтов, турбулентности и напряженности. По словам политика, этот период смогут пройти только государства с высокой консолидацией общества, объединенного целью защитить страну и ее суверенитет.