Американские власти стремятся положить конец конфликту на Украине, однако это "беспокоит". Такое признание сделал предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины в интервью Axios, его тревожит "то, что они (американцы) видят только один способ это сделать". Под этим подразумевается пункт о выводе украинских военных из Донбасса.

Иных вариантов Соединенные Штаты не предлагают. Однако, по словам Зеленского, "мы не являемся агрессорами", поэтому Киеву непонятно, "почему мы должны за это платить".

Ранее Зеленский попался на очередном циничном вранье, причем разоблачили его прежний главный спонсор — Соединенные Штаты. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждения главы киевского режима о том, что американские гарантии безопасности для Украины якобы поставлены в зависимость от выведения украинских военных из Донбасса.

В Кремле рассказали, что территориальный вопрос, а также другие основные аспекты украинского урегулирования, представляющие критический интерес для России, пока не согласованы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также назвал абсолютно ложными измышления о том, будто в феврале Москва была близка к заключению мирного соглашения по Украине.