ФСБ задержала украинского шпиона

Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области украинского шпиона, который передавал кураторам координаты для нанесения удара по скоплению российских военных.

Злоумышленником оказался россиянин 1990 года рождения. Переданные им сведения использовались противником для на нанесения ударов по позициям российских войск, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России .

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Фигурант арестован.

Ранее ФСБ задержала жителя Ульяновска за передачу Киеву данных о производителе БПЛА. Возбуждено дело о госизмене.