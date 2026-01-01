Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях

Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях.

Указ вступает в силу с 31 марта, говорится в тексте документа. Предыдущее разрешение истекает 1 апреля 2026 года.

Иностранцы могут оплачивать газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки. Порядок платежей изменился на фоне введения санкций США против ГПБ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доля рубля в расчетах с Киргизией составляет порядка 90%.