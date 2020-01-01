Елена Подкаминская развелась со вторым мужем

Актриса Елена Подкаминская и бизнесмен Денис Гущин расстались. Сегодня, 31 марта, стало известно, что пара оформила развод. Что стало причиной такого радикального решения, до сих пор неизвестно. Сообщается, что суд давал паре время на примирение, но Подкаминская и Гущин все же предпочли расстаться, передает Starhit.

О том, что у популярной актрисы проблемы в личной жизни, стало известно на днях. Тогда появилась информация, что Денис Гущин подал на развод с Еленой Подкаминской.

Сама артистка пока никак не высказалась о крахе своего брака. Подкаминская вообще предпочитает не афишировать детали личной жизни. Например, в 2020 году Елена тщательно скрывала беременность и, лишь родив, сообщила радостную новость. У нее появился сын Александр. Кроме того, от Дениса Гущина артистка воспитывает дочь Еву.

Напомним, что для Подкаминской этот брак был вторым. Он продержался девять лет. До этого Елена состояла в браке с бизнесменом Александром Пляцевым. От него она родила дочь Полину. После развода актриса сумела сохранить человеческие отношения с экс-супругом.

