Польша не предоставляла свое воздушное пространство украинской армии для реализации наступательных действий против Российской Федерации. В этом заверил во вторник, 31 марта, оперативный командующий видов вооруженных сил республики генерал Мачей Клиш.

Польский генерал резко отреагировал на предположения некоторых военных экспертов о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать свои беспилотники в сторону России из Польши.

По утверждению Клиша, подобные публикации и заявления "полностью ложны и не имеют никакой основы в фактах". Он также напомнил, что в восточных приграничных районах Польши введены ограничения воздушного движения, в том числе полетов беспилотников, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Латвии заверила, что прибалтийские государства не участвуют в планировании и организации ударов Вооруженных сил Украины по территории России. Ведомство утверждает, что не предоставляло украинской армии коридор для атак на российскую территорию с воздуха.

Между тем Киеву пришлось просить прощения за собственные дроны у члена НАТО. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что появление БПЛА Вооруженных сил Украины над воздушным пространством ее страны испортило ей выходной, поскольку "весь день ушел на охоту за беспилотниками".