В Евросоюзе не понимают, почему Украина препятствует в проведении проверки на нефтепроводе "Дружба". Поставки российской нефти по этой трубе прерваны — как утверждает киевский режим, "Дружба" была повреждена при обстреле со стороны ВС России.

Однако информированные источники рассказали порталу Euractiv, что поведение предводителя киевского режима Владимира Зеленского озадачивает европейцев. Брюссель не понимает, что за игру ведет Украина, и характеризует ее действия словами "неразумно", "загадка" и "неясно".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на выпады главы киевского режима Владимира Зеленского заявил, что Украина лишится финансирования со стороны Европы, если продолжит блокировать транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". По словам Орбана, вопрос решается просто: нет нефти – нет денег.

Поддержать Зеленского в ситуации с "Дружбой" отказались даже лояльные к его режиму европейцы. Так, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал обеспечить полную прозрачность о причинах случившегося, восстановить подачу нефти по трубпроводу, "выполнить работы как можно скорее" и "умиротворить дискуссии".