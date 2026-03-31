Назван способ спасти свои фотографии из iCloud

Россияне могут спасти свои фотографии и видео из iCloud с помощью Takeaway – процедура поможет загрузить контент из облачного хранилища на компьютер или жесткий диск.

О доступном способе рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт предупредил, что перенос займет много времени и трафика. Например, 100 гигабайт из iCloud будут грузиться до недели.

Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона. В этом случае россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud.