Анджелина Джоли вышла в свет и напугала народ: "Почему веко не закрывается?"

50-летняя Анджелина Джоли посетила вечеринку бренда Tom Ford в Шанхае. Однако ее внешность расстроила и даже напугала общественность.

Известная голливудская актриса позировала фотографам в белом тренче, скорее напоминающим халат, и с яркой красной помадой на губах. Завершали образ распущенные волосы, которые артистка не так давно осветлила. Компанию ей составил креативный директор бренда Хайдер Акерманн.

Бывшая супруга актера Брэда Питта не улыбалась и почти не общалась с прессой. В Сети пользователи, внимательно изучив ее свежие фотографии, отметили, что Анджелина выглядит "потухшей", а еще заподозрили, что она сделала пластическую операцию. "Лицо как маска", "Ни единой эмоции. Как и морщинки, впрочем", "Пластика? Ботокс? Лицо словно неживое", - высказались комментаторы в Сети.

Не оставила без внимания новый выход в свет Анджелины Джоли и бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня. "Энджи сделала глаза? Что-то не так, я не понимаю, что именно…" - терялась в догадках Вика в своем блоге. Ей на помощь пришла Катя Гордон. "Глаза перетянуты внизу", - высказала мнение она. "А почему верхнее веко не закрывается тогда?" - спросила Боня.

