В Госдуме опровергли обсуждение наказания за использование VPN*

Введение полного запрета VPN*, как и ответственности за его использование никогда не обсуждались в Государственной думе. Об этом рассказал во вторник. 31 марта, первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Комментарий парламентария последовал за заявлением главы Минцифры Максута Шадаева о том, что установление административной ответственности за использование VPN* "нам категорически не нравится", однако "все другие варианты сильно хуже".

Горелкин высказался против наказания за применение подобных сервисов, подчеркнув, что не поддерживает эту меру. По словам депутата, "штрафовать за VPN* нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений" (цитаты по "Интерфаксу").

До того коллега Горелкина по IT-комитету Антон Немкин подчеркивал, что использование VPN* давно перестало быть инструментом исключительно для защиты конфиденциальности — теперь вокруг таких сервисов формируется целый спектр рисков, которыми активно пользуются кибермошенники. Применяя VPN* в надежде уберечься в Сети от опасностей, человек в итоге "подставляет" себя.

* реклама таких сервисов запрещена в России