Анна Хилькевич ложится под нож: хочет отрезать живот-тряпочку

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Супруги воспитывают троих детей. У пары подрастают очаровательные девочки.

Однако сама актриса недовольна своей внешностью, несмотря на то, что обладает великолепной формой. Анна в своем блоге регулярно демонстрирует подтянутую фигуру. Однако есть нечто, что категорически не нравится артистке.

В официальном телеграм-канале Хилькевич показала живот. Чуть нагнувшись вперед, актриса выставила напоказ кожу, которая сложилась буквально в тряпочку. В результате звезда комедийного сериала "Универ" решила сделать операцию.

"Да, я действительно решилась на абдоминопластику. Одна из причин пойти на это - кожа на животе... После трех беременностей она никуда уже не денется. Это тот самый "кожный фартук", который, как ни крути, убирается только хирургически. Это помимо диастаза и пупочной грыжи", - сообщила Хилькевич.

Однако Анна призналась, что у нее есть сомнения, потому что она не стесняется своего тела и принимает его таким, какое оно есть. "Понимаю, что раз уж ложиться на операцию, то надо сделать так, чтоб потом летом не думать, как встать, как повернуться и можно ли расслабить живот… а просто надеть короткий топ", - заключила актриса, которая теперь взвешивает все "за" и "против".

