Стало известно, откуда взялись $88 тысяч, найденные детьми в центре Москвы

Сумку с 88 тысячами долларов (7,1 миллиона рублей), найденную подростками в центре Москвы, выбросила в окно семилетняя девочка после ссоры с матерью.

Инцидент произошел Мещанском районе столицы. Первоклассница, поругавшись с мамой, решила ей отомстить и выбросила в окно сумку с 88 тысячами долларов. Валюту обнаружили проходившие мимо подростки. Часть денег они забрали себе, а часть сожгли на костре, передает ТАСС. Позже у детей проснулась совесть и они рассказали о находке родителям.

Как утверждает "Москва ФМ", часть денег забрали не только дети, но и птицы - очевидцы видели ворон с купюрами в клюве.

Правоохранители быстро разобрались в запутанной ситуации. 83 тысячи долларов (6,7 миллиона рублей) уцелели, их вернут законной владелице.