Несколько дронов ВСУ проникли в воздушное пространство Эстонии

Несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими националистами, были замечены в воздушном пространстве Эстонии в ночь на вторник, 31 марта. Об этом рассказал начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны полковник Уку Арольд.

Как сообщает ERR, эстонский военный предположил "с большой долей вероятности", что речь идет об украинских дронах, которые сбились с курса.

Арольд списал инцидент на то, что "Украина наносит удары по военной инфраструктуре России и инфраструктуре, обеспечивающей ведение войны, а Россия пытается отражать эти атаки, в том числе сбивая украинские дроны с курса с помощью различных средств"

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в интервью "Газете.ру", что российские военные могут сбивать летящие над Прибалтикой в сторону нашей страны украинские беспилотники, не дожидаясь пересечения государственной границы. Парламентарий подчеркивал, что поскольку Литва, Латвия, Эстония разрешили пролет дронов ВСУ для ударов по России, под серьезной угрозой могут оказаться Ленинградская и Калининградская области.

Неделей ранее сообщалось, что некий БПЛА врезался в трубу электростанции в эстонской Аувере и взорвался. Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси рассказала, что ведется расследование, но происхождение дрона не уточнялось.

При этом за несколько дней до инцидента в Аувере временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии. Таллин передал российскому дипломату ноту протеста в связи с якобы допущенным Россией вторжением в воздушное пространство Эстонии.