ФСБ пресекла теракт на предприятии ОПК в Подмосковье

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на оборонном предприятии в Подмосковье.

Теракт планировал россиянин по заданию спецслужб Украины. Он устроился на работу в одно из предприятий ОПК в Московской области, чтобы затем устроить взрыв.

Получив координаты от своего куратора, злоумышленник планировал изъять из оборудованного схрона СВУ, но в этот момент его поймали сотрудники ФСБ. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Взрывное устройство, обнаруженное на месте происшествия, было закамуфлировано в корпус пауэрбанка и готово к применению с активацией по радиоканалу.

ФСБ также установила, что злоумышленник занимался закладкой схронов, поджигал релейные шкафы на ж/д путях, а также проводил разведку объектов ТЭК и ОПК в столичном регионе.

Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к теракту и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.