Москвичей предупредили о риске арктических вторжений и "черемуховых холодов"

Апрель и май в столичном регионе обещают быть теплее климатической нормы, но нельзя полностью исключить и сильное похолодание. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как заявил эксперт в интервью НСН, в предстоящие два месяца возможны арктические вторжения, "черемуховые холода" и возврат весенних холодов. В Москве и Подмосковье снег может выпасть даже в мае, как случилось в 2025 году: "Два месяца стояло тепло, а потом хлобысь — и получите-распишитесь".

При этом дать четкий однозначный прогноз относительно рисков возвращения холодов сложно: "Никто не исключает, что такое возможно, но когда оно произойдет и произойдет ли вообще, наука точно не может сказать за пределами недельной видимости".

С учетом этого Тишковец порекомендовал внимательнее отнестись к вопросу переобувки автомобиля. Среднесуточные температуры уже давно превышают плюс пять градусов, что считается критерием замены резины. Однако риск похолодания исключать нельзя, поэтому "каждый выбирает сам".

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупреждал, что в конце марта или в начале апреля в столичном регионе может выпасть новый снег. Эксперт отмечал, что после снегопада может установиться невысокий кратковременный снежный покров — особых проблем этот снег не создаст, но "паники автолюбителям наведет".

Тем временем дятлы своим поведением спрогнозировали жаркое лето в Москве. Кандидат биологических наук Павел Глазков указывает, что эти пернатые перепланируют свои гнезда: обычно они устраивают вход с восточной стороны, а в этом году – с северной.