В Подмосковье в зоне риска из-за паводка оказались более 100 населенных пунктов

В ближайшие несколько дней подъем уровня воды до опасных отметок прогнозируют синоптики в Московской области. В частности, речь идёт о реках Катыш под Истрой и Нерская в районе Куровского. Непростая ситуация сейчас и в Луховицах.

С приходом весны паром, который связывает поселок Белоомут с большой землей, становится здесь едва ли не единственным транспортным средством. О паводках жители этого подмосковного поселка знают не понаслышке. То, что привычная дорога, соединяющая населенный пункт с соседними селами и городом Луховицы, сейчас исчезла, как говорят, еще цветочки. В пик затопить может даже автобусные остановки.

Правый и левый берег разделяют всего несколько минут пути. Но без этой переправы — только в объезд, причем дорога занимает почти полтора часа. Сейчас понтонные катера здесь ходят по расписанию. В целях безопасности переправа работает только в светлое время суток, причём, в плавучей маршрутке разместиться могут до 25 человек, да и за проезд платить не нужно.

По прогнозам МЧС, от половодья в этом году в Подмосковье в зоне риска больше сотни населенных пунктов. Спасатели работают в усиленном режиме. Переправа в Белоомуте — одна из самых востребованных, поэтому контроль здесь особый.

"Поселок Белоомут у нас не отрезается, можно проехать через Егорьевский район, здесь можно проехать на понтонном катере, то есть людей доставляют на ту сторону, под автобусы, на той стороне находится полноприводный автомобиль повышенной проходимости, который переправляет их до автобуса", - сообщил начальник ПСЧ-230 ГКУ МО "Мособлпожспас" Сергей Желонкин.

Из-за весенних паводков в Подмосковье ввели оранжевый режим погодной опасности. По данным Гидрометцентра, в четырех реках вода может подняться до опасных значений в ближайшие два дня.