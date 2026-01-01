Собянин: Москва продолжит поддерживать работу над "Православной энциклопедией"

Москва продолжит оказывать поддержку в работе над "Православной энциклопедией". Которая издаётся церковно-научным центром Русской православной церкви. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В 2026 году для городских учреждений планируют закупить 12 с половиной тысяч экземпляров.

Уникальное издание, аналогов которому нет в мире - 75 томов "Православной энциклопедии". Ведущие учёные России, а также Белоруссии, Сербии, Армении и других стран работали над ней 26 лет.

"За четверть века этой работы очень глубокой, очень серьезной исследовательской работы, произошло еще и переосмысление фактов нашей жизни, нашей истории, истории Российского государства, в результате мы действительно получили бесценный труд, который достоин того, чтобы он был действительно одним из основополагающих для изучения нашего государства и церкви", - отметил Собянин.

Статьи посвящены событиям российской истории и церкви, её выдающимся деятелям. Здесь есть уникальная информация, которую невозможно найти в других источниках. Москва в этом году закупает по 2,5 тысячи экземпляров каждого тома, чтобы энциклопедия была в каждой столичной школе и библиотеке.

"В энциклопедии большое внимание уделено истории развития Москвы. Огромное количество статей посвящены выдающимся москвичам, что тоже очень и очень правильно и очень ценно. Уверен в том, что энциклопедия действительно принесет огромный свой вклад в понимание в сохранение и укрепление традиционных российских ценностей", - сказал Собянин.

Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла есть также в электронной версии - и хотя работа над сайтом еще ведётся, им уже пользуются сотни тысяч человек. В планах - продолжать научные исследования, развивать информационный портал, а также перевести статьи на английский язык. Всё это при поддержке Москвы. Для сотрудников, работающих над энциклопедией, в столице выделили отдельное здание. Особое внимание - и реставрации храмов. В лесах сейчас главный Храм Христа Спасителя - здесь ремонтируют фасады и возвращают первоначальный облик крестам и куполам.

"Издалека не видно, но там были серьёзные проблемы, пришлось менять порядка 500 деталей, элементов декоративных из литой бронзы, каждый из элементов весит около 50 кг, от 20 до 70, 500 элементов, более мелких элементов - около 40 тысяч, это такая скрупулёзная, большая работа", - рассказал Собянин.

"Благодарю вас, Сергей Семенович, за эти слова и за все то, что вы делаете для города Москвы. Это единственная не только столица мира, единственный крупный город во всем мире, где строятся храмы, не как-то там один храм построили в честь каких-то событий, а это программа строительства множества храмов, такого количества, которое необходимо для удовлетворения духовных потребностей первопрестольного града нашего Отечества, поэтому вам особая благодарность", - сказал Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси.

Реставрацию куполов планируют полностью завершить уже этим летом, а кресты вновь засияют первозданной красотой уже к Пасхе.